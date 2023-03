Airbus : La région Pacifique aura besoin de plus de 900 avions de ligne dans les 20 ans

Airbus estime que les compagnies aériennes de la région du Pacifique prendront livraison de 920 nouveaux avions commerciaux au cours des 20 prochaines années, des besoins générés par une croissance moyenne du trafic passager de l'ordre de 3,2 % par an.



L'avionneur européen estime que les avions monocouloirs, à l'instar de l'A220 et A320, compteront pour plus de 80% des livraisons (environ 750 appareils) contre 170 gros-porteurs comme les A330neo et A350.



Environ 55 % des besoins seront destinés à la croissance du trafic et 45 % au remplacement des appareils actuellement en service. « En ce qui concerne l'avenir, nous devons augmenter la production et la disponibilité de carburants d'aviation durables dans cette région et explorer de nouvelles sources d'énergie, notamment l'hydrogène et les carburants synthétiques. Cela nécessite un nouveau niveau de collaboration entre toutes les parties prenantes impliquées », a indiqué Stephen Forshaw, représentant en chef d'Airbus pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique, à la veille du salon aéronautique d'Avalon qui se déroule du 28 février au 5 mars 2023 près de Melbourne.



170 appareils Airbus sont actuellement en service dans la région du Pacifique, opérés par des compagnies aériennes en Australie, aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande et aux îles Salomon. De plus, 166 autres appareils sont par ailleurs en commande dans la région.



(Photo © Airbus)