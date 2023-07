Airbus : La flotte de BelugaXL bientôt au complet

Le sixième et dernier BelugaXL d'Airbus a reçu sa livrée le 29 juin, préparant ainsi sa prochaine mise en service pour le compte d'Airbus Transport International (ATI) afin de pouvoir assurer le transport d'éléments entre 11 sites industriels de l'avionneur en Europe.



Les anciens A300-600ST Beluga doivent quant à eux être retirés de leur rôle industriel à la fin de l'année (4 appareils actifs sur les cinq produits) pour assurer davantage de vols commerciaux. À noter que le premier BelugaXL (MSN 1824), certifié en 2019 et est en cours de modification pour le mettre au même standard de production que les exemplaires plus récents.



Basé sur l'A330-200F mais doté d'un cockpit abaissé, d'une soute, d'une section arrière et d'une queue nouvellement développées, le BelugaXL est plus long de six mètres (63 m) et plus large d'un mètre (8 m) que le BelugaST. Il peut également transporter une charge utile maximale de 51 tonnes au lieu des 47 tonnes de son prédécesseur. Il peut ainsi emporter des charges plus volumineuses et plus lourdes, par exemple une voilure complète d'A350 là où le BelugaST ne peut transporter qu'une seule aile.



(Photo © Airbus)