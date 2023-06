Airbus : la famille A220 bénéficiera aussi d'une cabine Airspace

#AIX2023 La famille de monocouloirs A220 d'Airbus va également bientôt bénéficier d'une cabine Airspace, l'avionneur européen souhaitant davantage harmoniser l'expérience passager sur l'intégralité de sa gamme.



Les avions monocouloirs hérités de Bombardier vont ainsi pouvoir être équipés de nouveaux coffres à bagages plus volumineux (XL Bins), de nouveaux PSU et d'un éclairage repensé (avec des scénarios d'ambiance).



Ingo Wuggetzer, VP Cabin Marketing d'Airbus précise que les nouveaux coffres à bagages pourront ainsi accueillir 15% de bagages supplémentaires grâce à un volume offert accru de 20%, tout en supportant une charge de 10% supérieure. Ils seront aussi 20% plus légers.



Ces nouveaux XL Bins seront fournis par l'équipementier Diehl. Les nouveaux PSU seront quant à eux conçus par Astronics.



Ingo Wuggetzer a également annoncé que la cabine Airspace sera introduite en option sur la famille A220 à partir de 2025, puis proposée en standard deux à trois ans plus tard. Elle sera également disponible en retrofit.