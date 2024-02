Airbus Helicopters a décidé de poser une ligne d'assemblage final pour son hélicoptère H145 aux États-Unis. L'hélicoptère biturbine à succès sera ainsi produit à Columbus (Mississippi), avec une capacité de 16 machines par an en 2025.



Le H145 est aujourd'hui uniquement produit dans l'usine d'Airbus Helicopters à Donauworth (Allemagne). Le site de Columbus a néanmoins déjà assemblé de nombreux UH-72A et UH-72B Lakota depuis 2007, une variante du H145 destiné à l'US Army.



Les nouveaux H145 civils qui seront produits aux États-Unis seront principalement destinés à des clients nord-américains. Un premier exemplaire est déjà en cours d'assemblage.



Pour rappel, le site d'Airbus Helicopters à Colombus produit également des H125, à raison d'une douzaine d'hélicoptères par an. La famille Écureuil y est ainsi assemblée depuis 2014.



(Un H145 présenté au salon HAI Heli-Expo à Anaheim, en Californie. Photo © Airbus Helicopters)