Airbus Helicopters va moderniser l'avionique des hélicoptères H120 de Swiss Helicopter

Airbus Helicopters a signé un contrat avec Swiss Helicopter pour moderniser l'avionique de sa flotte d'hélicoptères légers H120 Colibri (sept appareils).



L'accord a été annoncé à l'occasion du salon European Rotors qui se tient à Cologne (Allemagne) jusqu'au 10 novembre.



Les nouveaux systèmes apporteront de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de performance tout en étant davantage connectés. La modernisation des hélicoptères du principal opérateur d'hélicoptères civils en Suisse s'inscrit dans l'offre de support HCare Classics proposée par Airbus Helicopters.



Pour rappel, HCare Classics est une nouvelle offre de services créée par l'hélicoptériste européen pour venir répondre aux besoins des opérateurs qui alignent des appareils qui ne sont plus en production aujourd'hui (H120, Dauphin, Puma et Gazelle).



Cela représente quelque 2 000 hélicoptères en service chez près de 750 opérateurs dans le monde. La production du H120 avait été arrêtée en 2017.



HCare Classics comprend une gamme de services à la carte tels que la gestion de l'obsolescence, de l'assistance en matière de pièces de rechange ou de la planification de maintenance.



(Photo © Airbus Helicopters)