Airbus Helicopters se voit renouveler deux contrats HCare pour la Défense du Japon

Airbus Helicopters vient de se voir prolonger deux contrats de soutien de type HCare avec le ministère japonais de la Défense pour une durée de 5 ans. Ces contrats sont gérés par l'Agence d'acquisition, de technologie et de logistique (ATLA) au Japon.



Le premier est un contrat HCare Infinite qui concerne la flotte de H225 de la Force terrestre d'autodéfense japonaise (JGSDF). Il couvre la maintenance, la réparation, la fourniture de pièces et le support technique pour les trois H225 de la JGSDF (photo).

Ce contrat, qui est est effectif depuis 2013, fût le tout premier a être organisé avec un soutien logistique basée sur la performance (PBL) au Japon pour l'hélicoptériste européen. Les trois hélicoptères sont actuellement opérés par l'escadron de transport spécial de la JGSDF.



Le second contrat concerne quant à lui la flotte de TH-135 (programme H135) de la Force maritime d'autodéfense japonaise (JMSDF). Ce contrat de type HCare Smart a été mis en place en 2016 pour permettre de contrôler efficacement les coûts, à simplifier ses exigences opérationnelles et à améliorer la disponibilité des hélicoptères de la JMSDF.



Il couvre les 15 hélicoptères d'entraînement et a été étendu la fourniture de pièces de moteur, l'assistance technique et la modernisation de l'enregistreur de voix et de données de vol de l'hélicoptère afin d'améliorer la sécurité de la flotte.



(Photo © Airbus Helicopters)