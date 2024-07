Airbus Helicopters a annoncé avoir remporté une commande de la part de Memorial Hermann Life Flight pour un H160 et quatre H145. Se faisant, cet opérateur américain sera le premier au monde à utiliser le nouvel hélicoptère multirôle de moyen tonnage d'Airbus pour des services médicaux d'urgence (EMS).



Memorial Hermann Life Flight a été fondé en 1976 par le chirurgien traumatologue James « Red » Duke. L'opérateur assure des services d'ambulance aérienne dans un rayon de 250 km autour du Texas Medical Center de Houston. Il aligne une flotte de 6 EC-145 et réalise plus de 4000 missions EMS chaque année.



Pour rappel, le H160 est certifié aux États-Unis depuis juillet 2023. Il est particulièrement adapté au transport de personnel offshore (industrie pétrolière et gazière), aux missions EMS, aux missions SAR ou au transport VIP (version ACH160).



(Photo © Airbus Helicopters)