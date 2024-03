Airbus Helicopters place 6 hélicoptères H175 en Chine

Airbus Helicopters a remporté une commande de la part de SKYCO Leasing pour six hélicoptères H175. La société cantonaise est chargée par le gouvernement provincial du Guangdong de développer l'aviation générale en Chine.



Les hélicoptères H175 seront utilisés par le gouvernement cantonais pour des missions de recherche et sauvetage (SAR), de services médicaux d'urgence (EMS), de secours en cas de catastrophe ainsi que pour d'autres services publics en Chine. En plus de l'acquisition des hélicoptères, les deux parties ont convenu de renforcer la présence d'Airbus Helicopters dans la province du Guangdong et dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.



Cela comprend le développement conjoint d'activités de soutien et de services ainsi que la mise en place d'une coopération industrielle pour jeter des bases solides pour le développement de l'aviation générale en favorisant la réforme visant à ouvrir l'espace aérien à basse altitude. Pour rappel, le H175 est un hélicoptère de transport civil de 7 tonnes.



(Image © Airbus Helicopters)