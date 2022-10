Airbus Helicopters livre les deux premiers H135 sur les 36 commandés par le gouvernement espagnol

Airbus Helicopters a livré les deux premiers H135 à la Guardia Civil et à la police espagnole dans le cadre de la commande de 36 exemplaires destinée à fournir de nouveaux appareils au ministère de la Défense et au ministère de l'Intérieur du pays.



Les nouveaux hélicoptères permettront à la police nationale et à la Guardia Civil de remplacer les hélicoptères BO105 dans un large éventail de missions, notamment les activités de police, de surveillance et de sauvetage. Au total, le ministère de l'Intérieur recevra 18 exemplaires. L'armée de l'air et la marine espagnoles recevront quant à elles respectivement onze et sept H135, avec des livraisons programmées pour l'année prochaine.



Les 36 hélicoptères biturbines H135 d'Airbus commandés dans le cadre d'un programme d'acquisition pour la Force aérienne et la Marine espagnoles, la Police nationale et la Garde civile seront tous motorisés par des moteurs PW206B3 de Pratt & Whitney Canada.



Ce contrat avait été annoncé par le gouvernement espagnol en juin et en novembre 2021, avec une enveloppe budgétaire allouée de 310 millions d'euros.



(Photo © Airbus Helicopters)