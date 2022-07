Airbus Helicopters : les Forces Royales marocaines optent pour le H135 pour l'entraînement des pilotes

(Farnborough 2022) Airbus Helicopters annonce que les Forces Royales de l'Air marocaines (FRA) ont commandé des hélicoptères H135 pour des missions d'entraînement militaire.



Le nombre de machines concernées n'a pas été précisé.



Les H135 sont destinés à entraîner les pilotes à un large éventail de missions exigeantes, notamment des missions de recherche et de sauvetage (SAR).



« Nous sommes fiers que les Forces Royales de l'Air aient choisi le H135 pour leurs missions d'entraînement. Il s'agit d'un hélicoptère multirôle fiable et économique, parfaitement adapté à la transition vers des appareils plus complexes », a déclaré Arnaud Montalvo, responsable Afrique et Moyen-Orient d'Airbus Helicopters dans un communiqué.



Le contrat comprend également un ensemble complet de services d'assistance pour la formation des pilotes instructeurs et pour la maintenance.



(Un H135 « Juno » présenté à Farnborough et destiné à former les pilotes militaires britanniques. Photo © Le journal de l'Aviation).