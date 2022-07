Airbus Helicopters : Le 7 000e Écureuil a été livré à Blugeon Hélicoptères

Airbus Helicopters a livré son 7 000e hélicoptère de la famille Écureuil à l'opérateur français Blugeon Hélicoptères.



Ce H125 produit à Marignane viendra ainsi rejoindre les cinq autres exemplaires de la même famille (AS 350 B3) opérés par cette société familiale spécialisée dans le levage de charge à haute altitude (héliportage, déroulage de câble, hélitreuillage des personnes, prise de vue aérienne, lutte incendie, maintenance préventive des avalanches, secours en montagne...). Chacun d'eux effectue en moyenne 600 heures de vol par an.



Blugeon Hélicoptères dispose de trois bases dans les Alpes (Morzine, Crest Voland et Bourg-Saint-Maurice) et d'une quatrième base plus récentes dans les Pyrénées (Ancizan-Saint Lary Soulan).



« Depuis que le premier Écureuil a pris son envol en 1974, cette famille d'appareils a changé à jamais le marché des hélicoptères légers et la façon dont le travail aérien est effectué », a déclaré Axel Aloccio, responsable des programmes Light Helicopters chez Airbus Helicopters. « Conçu pour être une machine simple, pratique et compétitive, le secret de son succès réside dans ses excellentes performances et son incroyable capacité d'adaptation aux besoins des opérateurs. C'est précisément grâce à la confiance d'opérateurs comme Blugeon que nous célébrons aujourd'hui le cap de la 7 000e livraison » a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'hélicoptère léger d'Airbus Helicopters connaît toujours un succès commercial certain, avec par exemple 147 nouveaux H145 commandés l'année dernière.



(Photo © xxxxx)