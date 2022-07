Airbus Helicopters : LCI s'engage pour jusqu'à six nouveaux hélicoptères H175

Lease Corporation International (LCI), filiale du groupe Libra spécialisée dans la gestion et la location d'actifs aéronautiques (hélicoptères et avions) a signé une commande avec Airbus Helicopters portant sur jusqu'à six nouveaux hélicoptères H175.



L'accord comprend 2 hélicoptères fermes et quatre options, valorisant le contrat à potentiellement plus de 125 millions de dollars. Les deux hélicoptères biturbines polyvalents de la catégorie des sept tonnes en commandes fermes sont livrables fin 2023.



« LCI est un partenaire historique et apprécié d'Airbus. En tant que loueur et exploitant d'hélicoptères Airbus de premier plan, leur engagement renouvelé envers le H175 démontre la force du marché et sa reprise post-pandémique» a annoncé Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters.



Depuis sa création en 2004, LCI a réalisé plus de 8 milliards de dollars de transactions dans le secteur aéronautique et notamment pour les hélicoptères. LCI a par ailleurs renoué avec le marché des avions commerciaux l'année dernière (A220 et A330). Son portefeuille comprend plus de 140 hélicoptères (dont près d'une quarantaine produits par Airbus) déployés sur cinq continents.



Pour rappel, le H175 est motorisé par des PT6C-67E de Pratt & Whitney Canada.



(Photo © Airbus Helicopters)