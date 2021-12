Airbus Helicopters : la Bavière commande 8 hélicoptères H145 à cinq pales

Le ministère de l'Intérieur de l'État de Bavière (Allemagne) a commandé au groupe européen Airbus huit H145 à cinq pales pour ses forces de police. Le contrat à été remporté par Airbus Helicopters à la suite d'un appel d'offres européen lancé plus tôt cette année.



Les nouveaux hélicoptères remplaceront des hélicoptères H135 et seront opérés depuis les deux bases de l'escadron d'hélicoptères bavarois à l'aéroport de Munich et à Roth, près de Nuremberg. Les H145 seront produits sur le site d'Airbus Helicopters de Donauwörth, également situé en Bavière.



La première livraison est prévue pour 2023. Pour rappel, cette nouvelle variante de l'hélicoptère biturbine léger avait été dévoilée lors du salon Heli-Expo à Atlanta en 2019. Il avait décroché sa certification EASA en juin dernier. Le nouveau rotor à cinq pales apporte une maintenance simplifiée tout en permettant d'augmenter la charge utile de 150 kg, soit 1,91 tonne. Le H145 est motorisé par deux turbines Arriel 2E de Safran Helicopter Engines gérées par un FADEC (Full Authority Digital Engine Control).



Airbus Helicopters rappelle aussi que plus de 1 500 hélicoptères de la famille H145 sont actuellement en service dans le monde, une flotte qui totalise plus de six millions d'heures de vol.



(Image © Airbus Helicopters)