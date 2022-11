Airbus Helicopters : DRF Luftrettung commande deux H145 supplémentaires

L'opérateur allemand DRF Luftrettung, spécialisé dans les services médicaux d'urgence (EMS), vient de commander deux H145 à cinq pales supplémentaires auprès d'Airbus Helicopters, un contrat annoncé à l'occasion du salon European Rotors qui se tient à Cologne (Allemagne) jusqu'au 10 novembre.



Les deux nouveaux exemplaires s'ajouteront aux 15 H145 et aux trois H135 déjà commandés en 2020 par DRF, dont 11 hélicoptères ont déjà été livrés à ce jour. Les exemplaires restants sont attendus d'ici la fin 2024. DRF Luftrettung est déjà le plus important opérateur du H145 en Europe.



La société allemande a par ailleurs signé un contrat de service avec l'hélicoptériste européen pour l'ensemble de la flotte. Il s'agit du pack HDataPower, des services numériques entrant dans l'offre Connected Services d'Airbus Helicopters et destinés à améliorer la disponibilité et la sécurité opérationnelle de la flotte.



Pour rappel, l'opérateur allemand de secours héliporté assure ses missions aussi bien en Allemagne qu'en Autriche. Il a par ailleurs été le premier opérateur mondial à rétrofiter un hélicoptère H145 à quatre pales pour le convertir dans la nouvelle version à cinq pales grâce aux services d'Airbus Helicopters. Cette mise à niveau peut être effectuée par tous les organismes de maintenance agréés Part 145 en suivant le bulletin de service associé publié par l'hélicoptèriste européen.



(Photo © Airbus Helicopters)