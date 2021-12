Airbus finalise la commande d'A350F de CMA CGM

Airbus annonce que CMA CGM a finalisé son contrat portant sur l'acquisition de quatre A350F.



Un accord préliminaire avait été annoncé à la fin du mois de novembre, CMA CGM devenant alors la deuxième entité à s'engager pour le nouvel avion cargo d'Airbus. Au moment de la signature du protocole d'accord, les deux parties avaient indiqué que la finalisation de la commande interviendrait dans les semaines à venir.



Ces appareils porteront la flotte de CMA CGM Air Cargo, la nouvelle filiale créée par le groupe français pour exploiter ses avions, à neuf Airbus, la compagnie s'étant auparavant engagée sur quatre A330-200F et sur la conversion d'un A330-200 passagers en avion cargo.



L'A350F a été lancé cette année et a enregistré sa première commande au salon aéronautique de Dubaï, au mois de novembre. Depuis quatre sociétés se sont engagées pour l'appareil : Air Lease, CMA CGM, Singapore Airlines et Air France.



