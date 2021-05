Airbus FHS s'étend aux équipements moteur de la famille A320neo

Airbus annonce étendre le spectre de son programme FHS (Flight Hour Service) aux équipements des moteurs de la famille A320neo. L'avionneur a ainsi signé un accord avec Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) pour pouvoir ajouter les pièces de rechange et les réparations couvrant la motorisation PW1100G-JM de Pratt & Whitney (GTF).



Les clients du programme de maintenance FHS d'Airbus pourront désormais bénéficier de l'expertise et des connaissances étendues combinées d'Airbus et de Collins Aerospace. L'équipementier américain fournira directement ses équipements depuis son réseau de soutien mondial.



Airbus précise aussi que cet accord pose les bases d'une nouvelle dimension « nose to tail » des services FHS, avec d'autres futurs développements en préparation.



(Photo © Airbus)