Airbus fait voler son démonstrateur technologique basé sur le C295

Airbus a réalisé le vol inaugural du banc d'essai en vol 2 (FTB2) du C295 depuis Séville, dans le cadre des programmes européens de recherche CleanSky 2 et Horizon 2020.



La campagne d'essais va notamment permettre de tester une nouvelle aile semi-morphe à haut rendement et dotée de nouveaux winglets. Par ailleurs, une antenne de communication par satellite a été intégrée au fuselage de l'appareil.



Le démonstrateur est également équipé d'un nouveau système de commandes de vol, grâce auquel les gouvernes primaires (ailerons, volets, tab) sont capables de se régler en vol. Il s'appuie sur des systèmes de commandes numériques qui optimisent la forme aérodynamique de l'aile en vol. Le volet multifonctionnel a été redessiné et comprend des tabs de volet dans le bord de fuite contrôlés par des actionneurs électromécaniques.



Ce démonstrateur technologique intègre également de nouveaux matériaux (comme l'alliage scalmalloy)et de nouvelles technologies, qui permettront de réduire le bruit et les émissions du futur avion régional multimission auquel souhaite aboutir le programme CleanSky 2 (-43% pour le CO2 et -70% pour les NOx dans le cadre d'une mission de recherche et sauvetage classique).



Enfin, de nouvelles méthodes d'assemblage ont été adoptées. « Une approche d'assemblage en une seule fois a été utilisée pour le winglet et son tab en composite, s'éloignant de l'approche conventionnelle des nervures en faveur d'un caisson de torsion intégré à plusieurs longerons. »



(Photo © Airbus)