Airbus et Ynov campus créent un mastère en cybersécurité pour le secteur aéronautique

Alors que les besoins sont de plus en plus importants pour Airbus dans la cybersécurité, l'avionneur s'est associé à l'école Ynov Campus pour lancer un mastère spécialisé dans les problématiques de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense à Toulouse.



Le cursus débutera en septembre 2023 et sera ouvert aux étudiants ayant validé la formation en cybersécurité créée par Airbus (l'Airbus Cybersecurity School) et de niveau licence. Il s'appuiera sur des cours spécialisés et des projets pratiques dans le cadre d'un programme en apprentissage.



Ynov campus est une école supérieure formant aux métiers du digital et des nouvelles technologies, qui a fait de la cybersécurité un axe majeur de développement. « L'association d'Airbus et d'Ynov campus est un signal fort envoyé à tout l'écosystème de la cybersécurité. [...] Avec Airbus, Ynov campus élargit sa palette cybersécurité au secteur de l'aéronautique et du spatial. Avec Ynov campus, Airbus offre à ses collaborateurs l'opportunité de nouvelles compétences et d'une plus grande performance », commente Anil Benard-Dende, le directeur général de l'école.



(Au premier rang, de gauche à droite: Raphaël Duflos, Vice President Corporate Services Procurement Airbus / Anil Benard-Dende, Directeur Général d'Ynov campus. Au deuxième rang, de gauche à droite: Pascal Andrei, Chief Security Officer Airbus / Catherine Jestin, EVP Digital & Information Management Airbus / Thierry Baril, Chief HR Officer & Workplace Airbus. Photo © Airbus)