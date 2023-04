Airbus et Tarmac Aerosave vont ouvrir un centre de recyclage d'avions à Chengdu

Airbus, Tarmac Aerosave et la ville de Chengdu ont créé une coentreprise qui sera spécialisée dans les services autour de la gestion du cycle de vie des avions.



Airbus Lifecycle Services sera ainsi le premier centre de ce type installé en Chine. Il proposera des services de stockage, de maintenance, de mise à niveau, de conversion, de démantèlement et de recyclage d'avions, et pourra traiter différents types d'appareils.



Un protocole d'accord avait été signé en janvier 2022 pour lancer ce projet.

Le centre couvrira une surface de 717 000 m² et pourra accueillir 125 appareils. Un écosystème industriel sera mis en place autour pour accueillir des industriels et des entreprises de services aéronautiques. Il devrait entrer en service à la fin de l'année.



Tarmac Aerosave sera notamment en charge du recrutement d'une partie de l'équipe locale (postes de production, qualité et HSE). La société estime que 75 % des appareils stockés bénéficieront d'un nouveau cycle de vie. Les autres seront démantelés et recyclés à hauteur de 90 % du poids de l'avion.



(Image © Airbus)