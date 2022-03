Airbus et Safran sur le soutien du H160 d'All Nippon Helicopter

Le premier opérateur mondial du nouvel hélicoptère H160 , à savoir All Nippon Helicopter (ANH), vient de confier le soutien de son nouvel hélicoptère à Airbus Helicopters et à Safran Helicopter Engines.



La filiale du groupe ANA a ainsi signé avec Airbus Helicopters un contrat de type HCare Smart d'une durée de cinq ans pour la fourniture des pièces de rechange et de pièces réparables à un tarif fixé à l'heure de vol. L'opérateur japonais bénéficiera ainsi d'un pool de pièces dédié géré par Airbus.



All Nippon Helicopter a également confié à Safran Helicopter Engines le soutien de ses deux moteurs Arrano 1A via un contrat de type Support-By-the-Hour (SBH). Il s'agit du tout premier contrat de service à l'heure de vol signé pour ce nouveau type de moteur capable de fournir une puissance de 1300 shp. Le moteur Arrano offre une consommation en carburant réduite de 15 % par rapport aux moteurs actuellement en service.



Pour rappel, le tout premier hélicoptère H160, successeur direct de la famille Dauphin, a été livré à All Nippon Helicopter en décembre dernier depuis les installations d'Airbus à Kobe. Sa mise en service est prévue un peu plus tard cette année. Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage s'était vu délivrer la certification de type en mai dernier par le Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB), puis en septembre par l'Agence de l'aviation civile du Brésil. Le H160 est certifié en Europe depuis juillet 2020.



ANH exploite une flotte comprenant déjà cinq AS365 et cinq H135 pour les besoins des chaînes de télévision japonaises. Le nouveau H160 viendra d'ailleurs remplacer l'un des Dauphin d'ANH.



(Photo © Airbus Helicopters)