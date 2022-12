Airbus et Renault vont collaborer sur les batteries

Quand les besoins des secteurs aéronautique et automobile convergent...



Airbus et Renault ont profité de l'Airbus Summit pour annoncer la signature d'un accord de recherche et développement visant à collaborer dans les technologies liées au stockage de l'énergie, qui reste l'un des principaux freins au développement des véhicules électriques à longue autonomie.



La technologie des batteries sera un facteur essentiel pour pouvoir développer une propulsion hybride-électrique pour l'aviation commerciale.



L'accord de coopération portera notamment sur les briques technologiques qui permettront à d'optimiser la gestion de l'énergie et à améliorer le poids des batteries. Airbus et Renault chercheront par exemple à migrer de la technologie lithium-ion vers des batteries à l'état solide qui pourraient doubler la densité d'énergie à l'horizon 2030.



« Ce partenariat intersectoriel avec le groupe Renault nous aidera à faire mûrir la prochaine génération de batteries dans le cadre de la feuille de route liée à l'électrification d'Airbus », a annoncé Sabine Klauke, la directrice technique du groupe aéronautique européen.



Les deux partenaires étudieront aussi l'ensemble du cycle de vie des futures batteries, de la production à la recyclabilité, afin de préparer l'industrialisation de ces futures batteries tout en évaluant leur empreinte carbone sur la totalité de leur cycle de vie.



(Image © Airbus/Renault)