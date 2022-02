Airbus et Kongsberg vont collaborer sur le soutien des hélicoptères NH90 norvégiens

Airbus et l'entreprise publique norvégienne Kongsberg viennent de signer un accord stratégique à long terme pour collaborer sur le support et les services pour les besoins des NH90 des forces armées norvégiennes.



Selon les termes de ce protocole d'accord (MoU) réunissant Airbus Helicopters, Kongsberg Defence & Aerospace et Kongsberg Aviation Maintenance Services, les trois acteurs vont étendre leurs capacités de maintenance locales dans le but d'optimiser la disponibilité de la flotte de NH90 de la Forsvaret.



« Cet accord est le début d'un partenariat ambitieux avec Kongsberg qui renforcera l'autonomie et la capacité de soutien souverain de la Norvège dans ce domaine spécialisé » annonce Damien Lamy, directeur régional de la coopération industrielle chez Airbus Helicopters.



Initialement, Airbus va ainsi étendre et qualifier les installations de Kongsberg pour qu'elles puissent intervenir sur les boîtes de vitesses du rotor de queue du NH90. Kongsberg sera maître d'oeuvre de ce contrat et deviendra de fait la première entité extérieure à Airbus pour ce type d'interventions. Kongsberg bénéficiera aussi d'opportunités commerciales avec d'autres pays nordiques qui disposent d'un total de 52 NH90 (avec la Suède et la Finlande).



Airbus et Kongsberg ont par ailleurs identifié d'autres domaines de coopération pour améliorer le soutien des hélicoptères NH90 norvégiens.



Pour rappel, la Norvège a commandé 14 hélicoptères multirôles à NHIndustries : 6 NH90 en version NFH/ASW (lutte anti-sous-marine) pour la Marine royale norvégienne et 8 NH90 NFH pour la Norwegian Coast Guard. Onze machines ont été livrées à ce jour, avec d'importants retards et des capacités tendues pour ses missions SAR, à tel point que la Norvège envisageait en décembre de louer d'autres hélicoptères civils pour assurer ses missions.



(Photo © Airbus Helicopters)