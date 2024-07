Airbus et ACI World s'allient pour soutenir la décarbonation du secteur

(Farnborough 2024) Airbus et ACI World ont signé un accord de coopération pour soutenir la décarbonation de l'aviation. Ils travailleront ensemble sur des leviers comme les carburants aéronautiques durables (SAF), les technologies de l'hydrogène, la mobilité aérienne avancée, l'efficacité des opérations et la gestion du bruit des avions.



La coopération a pour objectif de favoriser l'échange d'informations et de points de vue sur les opérations et sur les progrès réalisés, ainsi que d'établir conjointement des documents d'orientation sur les politiques et les normes qui permettraient d'atteindre les objectifs.



(Luis Felipe de Oliveira, directeur général d'ACI World, et Julie Kitcher, directrice Aviation durable d'Airbus. Photo © Airbus et ACI World)