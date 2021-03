Airbus enregistre onze commandes mais raye Norwegian de son carnet

Airbus a publié son bilan de commandes et livraisons pour le mois de février. L'avionneur a livré 32 appareils à une vingtaine de clients - deux A220, 29 appareils de la famille A320 et un A350. Au total, depuis le début de l'année, 53 livraisons ont été effectuées.



Les premières commandes de l'année ont également été inscrites au backlog : un A330 destiné à Airbus Defense & Space, et dix A320neo pour un client non identifié.



En revanche, nombre d'annulations ont également été comptabilisées. La ligne correspondant à Norwegian a disparu du carnet de commandes et avec elle 58 A320neo et 30 A321neo. La low-cost, sous la protection d'une loi sur les faillites, a en effet annoncé un recentrage de ses opérations sur le moyen-courrier et autour des Boeing 737 et avait décidé fin février d'annuler ses commandes, après en avoir repoussé le calendrier de livraison. Sa filiale Arctic Aviation Assets, qui devait gérer la flotte d'Airbus, avait déjà reçu sept A320neo.



Par ailleurs, des commandes pour un A220, un autre A320neo et deux A350 ont été annulées.



