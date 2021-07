Airbus enregistre des résultats solides pour le premier semestre et officialise l'A350F

Airbus a enregistré un chiffre d'affaires de 24,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 30% par rapport à la même période de l'année dernière.



Cette amélioration a été portée par la hausse des livraisons d'avions commerciaux : 297 appareils, contre 196 au premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires de la seule division Avions commerciaux a ainsi augmenté de 42%. Mais la division Airbus Helicopters a également amélioré son activité en livrant 115 hélicoptères, contre 104 l'année dernière.



L'EBIT ajusté est redevenu largement positif de 2,7 milliards de dollars, contre une perte de 945 millions d'euros. Quant au résultat net, il reste négatif de 30 millions d'euros, ce qui représente tout de même une amélioration par rapport aux 429 millions de pertes de l'année dernière.



Ces résultats mettent Airbus en confiance. « Nous sommes en mesure de relever nos prévisions 2021, en dépit du contexte toujours imprévisible », a déclaré Guillaume Faury, son CEO. Tablant sur l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale, du trafic aérien et dans les opérations de l'entreprise, Airbus vise ainsi les 600 livraisons d'avions commerciaux sur l'année et un EBIT ajusté de 4 milliards d'euros.



Par ailleurs, le groupe a confirmé le lancement de la version cargo de l'A350. « Suite à l'approbation du Conseil d'administration, nous étendons notre gamme de produits avec un dérivé cargo de l'A350 afin de répondre à la demande des clients en faveur d'une concurrence et d'une efficacité accrues sur ce segment de marché », indique Guillaume Faury.



(Photo © Airbus)