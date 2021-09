Airbus enregistre des commandes pour 102 avions commerciaux en août

Les équipes commerciales d'Airbus n'ont pas chaumé durant l'été. L'avionneur européen a enregistré des commandes pour 102 avions commerciaux fermes au mois d'août, très majoritairement pour la famille A320neo.



Airbus a ainsi vendu 30 A321neo à Delta Air Lines, 36 autres à Jet2 ainsi que 21 A31neo et 7 A320neo à LATAM. La jeune compagnie Malta Medair a pour sa part acquis un A320neo. À ses monocouloirs s'ajoutent aussi les 7 A330-900 destinés à la compagnie saisonnière allemande Condor.



Les commandes nettes sur les 8 premiers mois de l'année totalisent cependant que 132 avions commerciaux, du fait des annulations pour 137 appareils sur la période.

Du côté des livraisons, l'avionneur européen a livré 40 appareils en août à 25 clients : 5 A220, 33 monocouloirs de la famille A320/A320neo et deux A350 (Cathay Pacific et Japan Airlines).



Le total des livraisons sur l'année s'établissent désormais à 384 avions commerciaux, en route pour atteindre l'objectif des 600 appareils sur l'année 2021 (566 en 2020).



(Photo © Airbus)