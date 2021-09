Airbus dévoile son nouveau CityAirbus

Airbus a profité de la première édition de son Airbus Summit à Toulouse pour dévoiler une nouvelle version de son CityAirbus.



Baptisé CityAirbus NextGen, cet eVTOL est équipé d'ailes fixes, d'une queue en V et de huit moteurs électriques avec des hélices non carénées pour son système de propulsion distribué. L'aéronef est conçu pour transporter jusqu'à quatre passagers, avec zéro émission.



« Nous avons beaucoup appris des campagnes d'essais avec nos deux démonstrateurs, CityAirbus et Vahana », a déclaré Bruno Even, le président d'Airbus Helicopters. « Le CityAirbus NextGen combine le meilleur des deux mondes avec la nouvelle architecture qui trouve le bon équilibre entre le vol stationnaire et le vol vers l'avant » a-t-il précisé.



Les démonstrateurs Vahana et CityAirbus ont mené conjointement 242 essais en vol et au sol et ont parcouru environ 1 000 km au total.



CityAirbus NextGen affichera une autonomie de 80 km et une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui le rend parfaitement adapté à des opérations dans les grandes villes pour une variété de missions.



Airbus promet les niveaux sonores de CityAirbus en dessous de 65 dB(A) lors du survol et en dessous de 70 dB(A) lors de l'atterrissage. Il est optimisé pour l'efficacité en vol stationnaire et en croisière, tout en ne nécessitant pas de surfaces mobiles ou de pièces inclinées pendant la transition.



CityAirbus NextGen est actuellement en phase de conception détaillée et le premier vol du prototype est prévu pour 2023. Il répondra aux normes de certification les plus élevées (EASA SC-VTOL Enhanced Category).



