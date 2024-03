Airbus dévoile son eVTOL CityAirbus NextGen

Airbus a dévoilé au public le 7 mars le prototype de son nouvel eVTOL, CityAirbus NextGen, une étape importante dans la course au développement de la mobilité aérienne avancée (AAM).



L'appareil électrique à décollage et atterrissage vertical était présenté en même temps que l'inauguration du nouveau centre d'essais CityAirbus à Donauwörth (Allemagne).



Ce centre se consacrera d'ailleurs aux essais complets, notamment sur les moteurs électriques, les commandes de vol et l'avionique, et qui mèneront au vol inaugural du prototype plus tard cette année.



Avec une masse de près de 2 tonnes, le CityAirbus NextGen dispose d'une envergure de près 12 mètres et est a été conçu pour une autonomie de 80 km à une vitesse de croisière de 120 km/h.



L' eVTOL d'Airbus dispose pour cela de 8 moteurs électriques installés sur les ailes et au niveau du stabilisateur horizontal arrière. Il pourra emporter 3 passagers en plus de son pilote.



(Photo © Airbus)