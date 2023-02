Airbus Defence and Space a bien résisté l'année dernière

Airbus a annoncé que les prises de commandes de sa division Airbus Defence and Space s'étaient maintenues en 2022, à 13,7 milliards d'euros (du même ordre qu'un an plus tôt), soit avec un book to bill de l'ordre de 1,2.



Le Président exécutif d'Airbus Guillaume Faury est notamment revenu sur le contrat de la phase 1B du démonstrateur de l'avion de combat européen SCAF (Système de Combat Aérien Futur) en décembre, sur le lancement du drone MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) Eurodrone en février, mais aussi sur la nouvelle commande de l'Espagne enregistrée en juin pour 20 avions de chasse Eurofighter dans le cadre du projet Halcón et valorisée à plus de 2 milliards d'euros.



Le chiffre d'affaires d'Airbus Defence and Space affiche une progression de 11 % par rapport à 2021, à 11,26 milliards d'euros. Cette hausse est notamment liée à la branche Military Aircraft (A400M, A330 MRTT, C295...) et à l'Eurodrone.



Airbus a d'ailleurs livré 10 A400M l'année dernière, contre 8 exemplaires en 2021. Le programme de l'avion de transport tactique reste cependant un sujet et Airbus a dû enregistrer de nouvelles charges de 477 millions d'euros, notamment à cause d'une réévaluation des effets de l'inflation. Airbus précise que les activités de développement sur le programme se poursuivent afin de respecter la feuille de route capacitaire révisée, tout comme les activités de rétrofit des plus anciens A400M.



Airbus DS enregistre cependant une perte opérationnelle de 118 millions d'euros, en grande partie liée à la perte des deux satellites d'observation Pléiades Neo lors de l'échec du tir du lanceur Vega-C le 20 décembre, et au report du programme Ariane 6.



L'EBIT ajusté d'Airbus Defence and Space se retrouve ainsi en baisse de 45% à 384 millions d'euros, contre 696 millions d'euros un an plus tôt.



(Photo © Airbus)