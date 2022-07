Airbus confirme la conversion de 56 A320neo d'easyJet

(Farnborough 2022) EasyJet l'avait annoncé le mois dernier, Airbus le confirme maintenant. La compagnie britannique a décidé de confirmer les options qu'elle détenait sur 56 A320neo.



L'accord s'accompagne de la conversion de dix-huit appareils en le modèle le plus capacitaire, l'A321neo.



Les appareils permettront à easyJet de renouveler sa flotte et d'augmenter ses capacités. Ils doivent être livrés entre 2026 et 2028.



EasyJet exploite actuellement une flotte de plus de 300 Airbus, composée d'A319/320 et d'A320/321neo.



CFM International souligne que la compagnie britannique a de nouveau choisi le LEAP-1A pour équiper ses appareils. Cela porte à 227 le nombre d'appareils de la famille A320neo équipés de LEAP pour lesquels elle s'est engagée (dont 58 ont été livrés).



(Photo © Airbus)