Airbus confie à Tata la production de portes cargo pour la famille A320neo

Airbus a annoncé qu'il avait confié à Tata Advanced Systems la production de portes cargo pour la famille A320neo. Il souligne que chaque lot fourni sera constitué deux portes cargo et une porte pour le cargo en vrac (hors container).



La production sera assurée dans l'usine robotisée et automatisée de l'industriel indien à Hyderabad.



Cet accord va permettre de diversifier les fournisseurs et faciliter ainsi la montée en cadence de la production de la famille A320neo, tout en améliorant sa compétitivité.



Airbus souligne qu'il se procure pour 735 millions de dollars par an d'équipements et services en Inde, auprès de plus d'une centaine de fournisseurs, soutenant la politique du Make in India.



(Photo © Airbus)