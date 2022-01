Airbus aura finalement dépassé son objectif de 600 livraisons d'avions commerciaux en 2021

Airbus annonce avoir atteint son objectif de livraisons d'avions commerciaux pour 2021. Fixé à 600 appareils, il a même été légèrement dépassé puisque l'avionneur européen en a livré 611 sur l'année (à 88 clients), un nombre en hausse de 8% par rapport à 2020 (556 appareils).



L'écrasante majorité des livraisons a concerné la famille A320, avec 483 appareils remis à leurs compagnies clientes. Par ailleurs, cinquante exemplaires d'A220 ont été livrés, ainsi que dix-huit A330, 55 A350 et cinq A380 (les tout derniers).



En parallèle, l'avionneur européen a enregistré 771 commandes brutes, soit 507 nettes après comptabilisation des annulations. Il souligne que cela représente le double de l'année dernière, ce qu'il interprète notamment comme un signe de confiance des compagnies aériennes en la reprise.



Ces commandes brutes ont concerné 64 A220, 661 appareils de la famille A320neo, trente A330 et seize A350, dont onze dans la version cargo de l'appareil, lancée cette année. Le carnet de commandes au 31 décembre comptait ainsi 7 082 avions.



« L'année a vu des commandes importantes de la part des compagnies aériennes du monde entier, signalant la confiance dans la croissance durable du transport aérien après la covid. Bien que des incertitudes subsistent, nous sommes en bonne voie pour accélérer la production jusqu'en 2022 afin de répondre aux exigences de nos clients. Dans le même temps, nous préparons l'avenir de l'aviation, transformons nos capacités industrielles et mettons en oeuvre la feuille de route pour la décarbonation », commente Guillaume Faury, président d'Airbus.



(La livraison du tout dernier A380 à Emirates a eu lieu en décembre. Photo © Airbus)