Airbus atteint 433 livraisons au mois d'août

Airbus a publié son bilan d'activité pour le mois d'août. L'avionneur annonce avoir livré 52 appareils sur la période, répartis entre sept A220, 42 appareils de la famille A320neo, un A330neo et deux A350.



Depuis janvier, 433 avions ont ainsi été remis à leur client, quand l'avionneur vise 720 livraisons sur l'année.



Le mois d'août a également vu se concrétiser des commandes pour 117 appareils. Elles proviennent de deux clients qui n'ont pas été identifié, l'un pour douze A321neo, l'autre pour trois A330-900, ainsi que de Wizz Air (qui confirme une commande pour 75 A321neo), Air Algérie (cinq A330neo et deux A350-1000) et Avolon (20 A330neo).



Depuis le début de l'année, Airbus a ainsi enregistré des commandes nettes pour 1 218 appareils.



(Photo © Airbus)