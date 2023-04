Airbus Atlantic présente deux démonstrateurs pour l'avion du futur au salon JEC World

Airbus Atlantic va présenter deux démonstrateurs de technologie pour l'avion du futur au salon JEC World, qui se déroule du 25 au 27 avril à Paris (Parc des Expositions Paris Nord -Villepinte).



La société présentera ainsi une nouvelle génération de panneaux de fuselage arrière pour l'A220, conçus en fibre de carbone haute performance et résine époxyde pré-imprégnée. Fabriqués à Salaunes, ils réduisent la masse de la structure et sont plus résistants à la corrosion.



L'autre innovation est la maquette d'un radôme produit grâce à un processus automatisé de dépose de plis, ce qui permet de modifier le design et d'améliorer la performance industrielle.



Airbus Atlantic rappelle qu'il compte trois centres de recherche et ateliers associés : le technocentre de Nantes, l'Atlantic Lab à Méaulte et le Stelia Composites Expertise Centre à Salaunes. Là, les ingénieurs du groupe développent de grandes structures primaires sans fixation mais travaillent également sur des processus d'assemblage innovants.



(Photo © Airbus Atlantic)