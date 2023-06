Airbus : Air Algérie commande cinq A330-900 et deux A350-1000

Air Algérie achève de sécuriser le renouvellement de sa flotte. La compagnie a signé une commande ferme avec Airbus portant sur l'acquisition de cinq A330-900 et deux A350-1000.



Les appareils lui permettront de moderniser sa flotte long-courrier, actuellement composée de huit A330-200. Ils augmenteront ses capacités par la même occasion.



Ils lui permettront surtout de se renforcer sur les dessertes régionales et de proposer un programme élargi de destinations transcontinentales.



Le choix de ces sept avions avait déjà été arrêté en avril, lorsqu'Air Algérie avait indiqué qu'elle se tournerait vers Boeing pour le renouvellement de sa flotte moyen-courrier (huit 737-9, dont le contrat d'acquisition a été signé en mai) et vers Airbus pour celui de sa flotte de gros-porteurs.



Elle a également acquis dix appareils en leasing pour moderniser sa flotte à plus court terme.



(Photo © Airbus)