Airbus Aerostructures lance ses activités en Allemagne

Le pendant d'Airbus Atlantic en Allemagne est lancé et s'appelle Airbus Aerostructures. L'avionneur européen a annoncé le lancement de la nouvelle entité du groupe, spécialisée dans l'assemblage et l'aménagement des fuselages d'avion, le 1er juillet.



Airbus Aerostructures est dirigée par André Walter. Elle emploie 8 400 collaborateurs, réunissant les employés travaillant sur ses activités à Hambourg (soit 4 300 personnes), les 1 600 employés de l'usine de Stade, ceux des usines de Premium AEROTEC à Nordenham et Brême - respectivement 2 200 et 350 personnes. Par ailleurs, environ 500 employés des sites de Premium AEROTEC à Augsbourg et Varel auront des missions pour les deux sociétés.



Avec Airbus Atlantic et maintenant Airbus Aerostructures, le groupe a regroupé ses activités d'assemblage de fuselage et de grands éléments de structure et les a pleinement intégrées dans son système industriel en tant qu'activité principale.



Après avoir voté contre la reprise de leurs activités par une société extérieure afin de demeurer au sein du groupe Airbus, les sites de Premium AEROTEC à Augsbourg, Varel et Brasov deviendront une business unit du groupe sous le nom de Premium AEROTEC Industry. Cette unité sera intégrée à Airbus Aerostructures une fois sa restructuration (intense) achevée - condition posée pour qu'elle puisse rester au sein du groupe Airbus et qui doit être remplie au plus tard le 30 juin 2025.



Premium AEROTEC Industry sera dirigée par Sebastian Peters, jusqu'alors responsable Industrial Supply Chain and Digital Operations chez Airbus Commercial Aircraft. Thomas Ehm, actuel PDG de Premium AEROTEC, gardera son poste le temps de la transition vers la nouvelle organisation.



Airbus Operations, également filiale à 100% d'Airbus, continuera d'être responsable de l'assemblage final et de la livraison des appareils de la famille A320, ainsi que des activités de recherche et développement sur le site de Hambourg. Elle comprend également la production et l'ingénierie pour les avions commerciaux sur le site de Brême, ainsi que l'électronique de cabine sur le site de Buxtehude. Elle sera dirigée par Gerd Weber, qui dirige actuellement les activités d'assemblage final de la famille A320 dans le monde.



