Airbus Defence and Space projette d'acquérir la société allemande Infodas et de renforcer ainsi ses activités dans la cybersécurité.



Basée à Cologne, Infodas est en effet une société spécialisée dans les solutions informatiques et de cybersécurité dans le secteur public, notamment pour la défense et les infrastructures critiques. Elle est certifiée par l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI) et ses produits sont approuvés pour des niveaux de classification jusqu'à secret. Elle emploie 250 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 millions d'euros.



Devant encore être approuvée par les autorités réglementaires, la transaction devrait être conclue avant la fin de l'année.