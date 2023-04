Airbus accélère encore le rythme de ses livraisons en mars

Airbus a annoncé avoir livré 61 appareils à 37 clients au mois de mars. Les livraisons se composent de cinq A220-300, 51 appareils de la famille A320neo, trois A330-900 et deux A350-900.



Depuis le début de l'année, l'avionneur a ainsi remis 127 appareils à ses clients, en accélérant progressivement le rythme de ses livraisons après un mois de janvier calme et décevant.



En parallèle, Airbus a enregistré des commandes brutes pour vingt appareils. Le contrat majeur du mois a été conclu avec Lufthansa et porte sur cinq A350-900 et dix A350-1000. A cela s'ajoutent quatre A350F commandés par un client qui a souhaité rester anonyme pour le moment et un A319neo destiné à un usage privé.



Depuis le début de l'année, 156 commandes brutes ont ainsi été enregistrées (142 nettes, en prenant en compte l'annulation des commandes pour quatorze appareils de la famille A320neo).



(Image © Airbus)