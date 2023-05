Airbus A380 : Global Airlines ambitionne de lancer ses opérations avec un avion acquis auprès de Doric Aviation

Une nouvelle compagnie aérienne ambitionne d'occuper le ciel britannique : Global Airlines. Et elle a décidé de faire forte impression en choisissant l'Airbus A380 comme pilier de ses futures opérations. Elle a acquis son premier appareil auprès du loueur allemand Doric Aviation - pour un montant non dévoilé mais inférieur à 100 millions d'euros.



Global Airlines ne compte pas passer par du leasing mais a acheté cet appareil. Son fondateur, James Asquith, a déjà fait savoir que trois autres A380 devraient rejoindre sa flotte dans les prochains mois. L'objectif est de lancer officiellement la compagnie aérienne durant l'été, afin qu'elle puisse commencer ses opérations - transatlantiques - au printemps 2024.



Une fois la flotte sécurisée, la future Global Airlines va inspecter et réaménager ses appareils. Elle souhaite inviter ses passagers à retrouver « l'âge d'or du voyage aérien » en leur offrant de l'espace et une expérience de vol exceptionnelle. « Nous aspirons à représenter la meilleure façon de voler, et l'A380, avec ses niveaux inégalés d'espace, de confort et de service, sera absolument essentiel à la réalisation de cette vision », résume James Asquith.



Le jeune entrepreneur est également le fondateur et dirigeant d'Holiday Swap, une application qui permet aux voyageurs d'échanger leur logement le temps de vacances. Il affirme que Global Airlines bénéficie d'un soutien important de sa société et d'investisseurs.



(Photo © Global Airlines)