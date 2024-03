Airbus a vendu 2 nouveaux A350 à un client inconnu en février

Airbus a publié ses chiffres de commandes et livraisons pour le mois de février. L'avionneur européen indique ainsi avoir vendu deux A350-900 à un client qui n'a pas été identifié.



Airbus a ainsi enregistré des commandes pour un total de 33 appareils depuis le début de l'année, tous des gros-porteurs A350. À noter que les commandes annoncées durant le salon aéronautique de Singapour fin février (Starlux, Breeze Airways, Vietjet Air) n'ont pas encore été prises en compte.



Airbus a également annoncé avoir livré 49 avions commerciaux au mois de février auprès de 28 clients. Il s'agit de 6 A220, 39 appareils de la famille A320neo, deux A330neo (à Avolon pour Condor et à Cebu Pacific) et 2 A350 (Turkish Airlines et British Airways).



Pour rappel, l'avionneur européen prévoit de livrer environ 800 avions commerciaux cette année, soit 65 de plus qu'en 2023.



(Photo © Airbus)