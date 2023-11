Airbus a livré 71 avions commerciaux au mois d'octobre, les commandes restent soutenues

Airbus a livré un total de 71 avions commerciaux à 42 clients au mois d'octobre, un chiffre en forte augmentation par rapport au mois précédent (55 appareils). Les livraisons ont été constituées par 9 A220 (dont un ACJ TwoTwenty), 51 monocouloirs de la famille A320neo, un A330-200 (futur A330 MRTT pour l'OTAN), 2 A330neo et 8 A350.



Pour les 10 premiers mois de l'année, l'avionneur européen totalise désormais 559 livraisons auprès de 81 clients. Pour rappel, Airbus s'était fixé l'objectif d'atteindre les 720 livraisons cette année.



En parallèle, le niveau des commandes reste soutenu puisqu'Airbus en a enregistré pour 119 appareils. Parmi les nouvelles entrées dans le tableau, on retrouve les soixante A321neo de United Airlines, les six A220-100 d'Air Nuigini, ainsi que les huit A320neo et 24 A321neo de Cathay Pacific. Trois autres accords, dont les signataires n'ont pas encore souhaité révéler leur identité, complètent ces commandes. L'un porte sur dix A350-900, le deuxième sur huit A220-300 et le dernier sur trois A321neo.



Depuis le début de l'année, les commandes brutes atteignent 1 399 appareils, permettant à Airbus de totaliser 1 334 commandes nettes en tenant compte des annulations.



(Photo © Airbus)