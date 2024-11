Airbus a livré 62 avions commerciaux à 37 clients en octobre

Airbus annonce avoir livré 62 avions commerciaux à 37 clients au mois d'octobre, un nombre en augmentation par rapport à septembre (50) mais en baisse par rapport à la même période l'année dernière (71).



Il s'agit de 56 avions monocouloirs (8 A220 et 48 appareils de la famille A320neo), de deux A350 (un A350-1000 à Japan Airlines et un A350-900 à Lufthansa, avec la nouvelle cabine Allegris), de trois A330-900 (Delta Air Lines, Virgin Atlantic et Corsair) et d'un A330-200 (futur A330 MRTT pour l'Arabie Saoudite).



À noter qu'Airbus a livré deux A319neo (China Southern et Tibet Airlines), sans oublier le tout premier A321XLR (Xtra Long Range) de série à Iberia (groupe IAG).



Le total des livraisons pour les 10 premiers mois de l'année s'établit à 559 avions à 77 clients. Airbus a récemment confirmé que son objectif restait d'environ 770 appareils pour l'année, soit près de 211 avions commerciaux à livrer au cours des deux derniers mois.



Du côté des commandes, l'avionneur européen a vendu 82 nouveaux appareils en octobre. Ces commandes comprennent 60 A321neo destinés à Riyadh Air, 3 A320neo et 2 A321neo pour Drukair, 1 A321neo pour American Airlines, 1 ACJ320neo pour un client privé et 15 A320neo destinés à des clients non divulgués.



Airbus a ainsi vendu 749 avions commerciaux depuis le début de l'année (au 31 octobre), avec 730 appareils en commandes nettes après la prise en compte de 19 annulations.



(Photo © Airbus)