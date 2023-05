Airbus a livré 54 avions en avril

Airbus a livré 54 avions commerciaux au mois d'avril à 32 clients, répartis entre six A220-300, 42 appareils de la famille A320neo, deux A330-900 et quatre A350-900.



En parallèle, des commandes pour cinq avions ont été enregistrées : deux A320neo pour un client non identifié, autant pour un autre et un A330-800 pour un client privé.



Ainsi, depuis le début de l'année, l'avionneur a réalisé 181 livraisons à 54 clients. Pour rappel, il vise 720 livraisons sur l'année.



De même, des commandes brutes ont été enregistrées pour 161 appareils. En tenant compte des annulations, le carnet de commandes s'est enrichi de 144 avions.



(Cebu Pacific a reçu en avril son 5e exemplaire d'A330-900. © Airbus)