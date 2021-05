Airbus a livré 45 appareils au mois d'avril

Airbus a publié son bilan des commandes et livraisons pour le mois d'avril. Sur cette période, l'avionneur a remis 45 appareils à une trentaine de clients. Ces appareils se répartissent entre trois A220, 34 monocouloirs de la famille A320 dont 31 neo, deux A330neo et six A350 (dont deux à Air France).



Ainsi, depuis le début de l'année, Airbus a livré 170 appareils à 55 clients.



Le carnet de commandes a également gagné en vitalité en s'enrichissant de trois commandes pour 48 appareils. Elles concernent 25 A321neo pour Delta Air Lines, quatorze A320neo et huit A321neo pour Avolon et un A319neo pour un client privé.



Au total, depuis janvier, 87 appareils ont été commandés - 86 monocouloirs et un A330-200 pour Airbus Defence & Space - mais l'avionneur a enregistré en parallèle 122 annulations, maintenant pour le moment un solde négatif de 35 appareils.



