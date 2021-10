Airblue réceptionne son premier Airbus A321neo

Airblue a pris livraison de son premier Airbus A321neo. La compagnie aérienne privée basée à Islamabad devient de fait le premier opérateur pakistanais de la famille A320neo.



L'appareil (MSN 10162), loué auprès de GE Capital Aviation Services (GECAS), est équipé de réacteurs LEAP-1A de CFM International. Il dispose d'un aménagement de 235 sièges en configuration monoclasse.



Airblue, deuxième plus importante compagnie aérienne du pays, exploite une flotte de neuf appareils de la famille A320 dont cinq A321. Ceux-ci sont déployés sur son réseau domestique et vers des destinations internationales aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.



(Photo © GECAS)