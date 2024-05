airBaltic sélectionne le siège R2 de Recaro pour ses Airbus A220

(AIX 2024) airBaltic a décidé d'équiper ses prochains Airbus A220-300 de fauteuils Recaro. La compagnie lettone a choisi le modèle R2 (ex-BL3710), qui sera installé sur ses appareils à partir du premier trimestre de 2026.



Avec cette nouvelle configuration, les appareils auront une capacité de 148 places (les A220 d'airBaltic ont été certifiés à 149 places).



La low-cost conserve le même style de revêtement gris clair et blanc que dans les cabines actuelles, pour assurer l'harmonie de la flotte. Les R2 seront équipés de coussins améliorés au niveau de l'assise et du dossier, d'un appuie-tête, ainsi que d'un port USB-C.



Huit ans après avoir été l'opératrice de lancement de l'A220-300 (alors dénommé CSeries de Bombardier), airBaltic devient la première compagnie européenne à équiper ses appareils de fauteuils Recaro.



(Mark Hiller, PDG de Recaro, et Martin Gauss, PDG d'airBaltic © Recaro)