airBaltic fait ses adieux au Q400

La flotte d'airBaltic est désormais entièrement composée d'Airbus A220. La compagnie lettone a rendu le tout dernier Q400 qu'elle gardait à son lessor le 1er février. L'appareil appartient à NAC (Nordic Aviation Capital), comme les douze qu'elle a exploités durant son histoire.



airBaltic avait reçu son premier exemplaire de Q400 en mai 2010. Tous ont cessé de voler en mars 2020, lorsque le transport aérien s'est effondré avec la propagation de la covid et la fermeture des frontières partout dans le monde. Ils n'ont jamais été remis en service. Durant sa vie opérationnelle, la flotte de Q400 d'airBaltic a réalisé plus de 222 000 vols et transporté plus de 11 millions de passagers.



« Le dernier vol de restitution marque la fin officielle de notre précédente étape de développement. Le Q400, sans aucun doute, était un avion très performant qui, à l'époque, nous a aidés à arriver là où nous sommes aujourd'hui, à savoir exploiter la flotte la plus efficace et la plus verte d'Europe », a commenté Martin Gauss, PDG d'airBaltic.



Il souligne que si le fait de détenir un avion de capacité plus restreinte offre de la flexibilité aux opérations, les avantages d'une flotte monotype sont aujourd'hui plus intéressants pour le groupe, en matière de coûts d'exploitation, de maintenance et de formation. « Ce fut un voyage qui est enregistré dans notre histoire. Maintenant, nous regardons vers l'avenir et nous sommes ravis de voir comment l'Airbus A220-300 a transformé notre compagnie aérienne. » Elle en exploite actuellement 39.



(Photo © airBaltic)