AirAsia se réorganise

Le groupe AirAsia a décidé de mieux différencier ses activités, alors qu'il se renforce dans les services numériques. Ainsi, il a renommé l'entité supervisant les compagnies aériennes du groupe en AirAsia Aviation Limited.



Son président sera Bo Lingam, déjà président Airlines pour le groupe jusqu'à présent. Il aura les quatre compagnies AirAsia Malaysia, AirAsia Philippines, AirAsia Thailand et AirAsia Indonesia dans son giron.



Quant au groupe AirAsia, il englobera toutes les entités, notamment AirAsia Aviation mais aussi sa société logistique Teleport, sa société d'ingénierie, Asia Digital Engineering etc.



AirAsia Aviation ne se contentera pas de chapeauter les activités des compagnies aériennes (et leur redémarrage alors que les restrictions sont encore très fortes en Asie) mais explorera également les possibilités de partenariat, de franchise ou de création de nouvelles compagnies. Elle a déjà identifié une opportunité au Cambodge.



(Photo © AirAsia)