AirAsia s'intéresse à la mobilité urbaine et signe avec Avolon pour des VX4

Le groupe AirAsia a signé un protocole d'accord non engageant avec Avolon, en vue d'acquérir en leasing au moins une centaine de VX4 de Vertical Aerospace.



Cet accord s'accompagne d'un projet de partenariat entre AirAsia et Avolon-e pour la commercialisation des appareils et le développement d'une plateforme de mobilité urbaine en Asie du Sud-Est.



A l'image de l'accord conclu avec GOL pour le Brésil, les partenaires veulent former un groupe de travail qui sera chargé d'obtenir la certification locale, d'étudier les opportunités de marché potentielles et les besoins en infrastructure ainsi que de développer une plateforme de covoiturage eVTOL avec Avolon.



La société de leasing souligne qu'avec cet accord, elle a désormais placé 90% de sa commande de 500 VX4, passée en juin 2021.



(Photo © AirAsia)