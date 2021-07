AirAsia Indonesia suspend tous ses vols réguliers pendant 1 mois

Signe tangible de l'aggravation de la pandémie en Asie du Sud-Est, et plus particulièrement en Indonésie, la compagnie low-cost AirAsia Indonesia (QZ) vient de suspendre temporairement l'intégralité de ses vols réguliers (vols domestiques et internationaux) jusqu'au 6 août.



Cette décision avait été annoncée par la compagnie le 3 juillet, un choix officiellement motivé par son désir de contribuer aux efforts du gouvernement indonésien pour freiner la propagation du virus. Les vols de ses principales concurrentes, à savoir Garuda et Lion Air, sont pour l'instant maintenus. Seuls des vols de rapatriement ainsi que des vols cargo resteront assurés par la filiale indonésienne d'AirAsia pendant un mois.



AirAsia Indonesia connaît d'importantes difficultés financières depuis le début de la pandémie, malgré les signes encourageants constatés au premier trimestre où elle avait réussi à revenir à 70% de ses capacités pré-Covid. Depuis, ses pertes ne cessent de se creuser, parallèlement à la baisse de ses recettes d'exploitation du transport de passagers (76 millions d'euros au premier trimestre). Le transporteur avait déjà connu une importante baisse de chiffre d'affaires l'année dernière (-75,97 %), résultant en une perte opérationnelle de près de 160 millions d'euros.



AirAsia Indonesia aligne aujourd'hui une flotte de 25 Airbus A320. Sa filiale long-courrier Indonesia AirAsia X avait quant à elle cessé ses activités en octobre dernier, puis avait été définitivement liquidée.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)